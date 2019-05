publié le 02/05/2019 à 19:55

L'opposition a vivement critiqué ce jeudi 2 mai Christophe Castaner, l'accusant de mentir et lui demandant de "s'expliquer", après ses propos concernant une "attaque" de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en marge du cortège du 1er mai.



La veille, sur RTL, Jean-Luc Mélenchon avait eu des mots très durs. "C'est certainement le ministre de l’intérieur le plus lamentable qu'on ait vu depuis longtemps", avait-il déclaré. Le leader de la France insoumise avait ensuite poursuivi sur Franceinfo : "Monsieur Castaner est un menteur, en plus d'être un incompétent", ajoutant que le ministre de l'Intérieur avait "inventé" l'attaque de l'hôpital parisien.

Des attaques auxquelles Gérard Larcher, invité de RTL n'est pas resté insensible. "Jean-Luc Mélenchon ferait bien de mesurer ses propos. Quand il dit, en tout cas celle qui est à ses côtés [ndlr Raquel Garrido] que des blindés à Caracas ça n’a aucune importance vis-à-vis des manifestants, il n’a vraiment pas de leçons à donner en matière de maintien de l'ordre", a répliqué le président du Sénat en faisant référence à une polémique visant la France insoumise.

L'insoumise Raquel Garrido a en effet ironisé mercredi 1er mai sur la répression à Caracas via une vidéo montrant des chars de l'armée vénézuélienne roulant sur des manifestants, en faisant un parallèle avec les manifestations du même jour en France. Des propos qui ont choqué de nombreux internautes.

Ils avaient reçu un coup de fil de Castaner déclarant : « la manif n’était pas déclarée ». https://t.co/s1x536UKyB — Raquel Garrido (@RaquelGarridoFr) 30 avril 2019