S'en prendre à un hôpital est "inqualifiable". Au lendemain de l'intrusion de plusieurs manifestants à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière ce mercredi 1er mai à Paris, la ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est dite offusquée et se trouve actuellement sur place. Le Premier ministre Édouard Philippe, en déplacement en Charente, a également condamné cet acte ce jeudi 2 mai.



Mais alors, s'agit il d'une attaque ciblée comme le dit le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, ou plutôt d'une intrusion pour échapper aux forces de police et aux gaz lacrymogènes ? Le personnel de l’hôpital donne une version nuancée. Michaël Matos était de garde lors de l'intrusion dans l'enceinte de l'hôpital : "On était au niveau de la passerelle et 50 personnes sont montés dessus. On a juste eu le temps de fermer la porte et rester derrière pour la bloquer".

Pour le personnel, difficile de savoir pourquoi les manifestants ont tenté d'entrer dans le service. Pour Michaël Sebban, interne en médecine, la priorité était la sécurité des patients : "À part dire "on est la réanimation, n'entrez pas" et les autres qui nous disait "ouvrez la porte", il n'y avait pas de dialogue. C'était extrêmement court mais extrêmement surprenant aussi. Ça a duré 2-3 minutes environ". La police est ensuite rapidement intervenue pour évacuer les manifestants. 32 personnes se trouvent actuellement en garde à vue.

