publié le 01/05/2019

Des milliers de personnes, militants syndicaux ou "gilets jaunes" manifestaient dans toute la France ce mercredi 1er mai, dans une ambiance généralement bon enfant en région mais plus tendue à Paris. En effet, des heurts ont une nouvelle fois éclaté entre black blocs et forces de l'ordre.



Si le pire semble avoir été évité dans les rues de la capitale, Jean-Luc Mélenchon se montre une nouvelle fois extrêmement critique vis à vis de l'exécutif. "Ça fait plus de dix jours qu'on les annonce et personne n'a été capable de les empêcher. Il y a beaucoup d'incompétences dans l'organisation des forces de police et le préfet de police s’était signalé en Gironde pour avoir provoqué des incidents toutes les semaines", dénonce le député de La France insoumise.

Invité de RTL ce mercredi 1er mai, le candidat de l'élection présidentielle attaque également Christophe Castaner. "Je ne pense pas que c'est abusé de ma situation d'opposant, de dire que c'est certainement le ministre de l’intérieur le plus lamentable qu'on ait vu depuis longtemps", charge-t-il.