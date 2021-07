Passe sanitaire : Gabriel Attal surpris par "le silence des ténors de l'opposition"

Le passe sanitaire anti-Covid a définitivement été adopté dans la nuit du dimanche au lundi 26 juillet. Députés et sénateurs sont parvenus à trouver un compromis, quitte à mettre de côté certaines mesures, comme l'obligation du passe pour les 12-17 ans ou le licenciement des employés qui ne s'y plieraient pas.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, invité sur RTL, voit dans l'adoption de ce texte une victoire. "Toutes les mesures qui ont été annoncées par le président de la République : le passe sanitaire, l'obligation vaccinale des soignants, l'isolement obligatoire et contrôlé, elles sont validées par le Parlement", affirme le porte-parole.

"Moi ce qui me frappe, c'est que nous avons dans l'hémicycle et notamment au Sénat un groupe Les Républicains, une majorité sénatoriale qui s'est ressaisie et qui accompagne ces mesures. Mais les ténors des Républicains, on ne les entend pas", ajoute Gabriel Attal. "Où sont les Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et même Anne Hidalgo ? (…) On a besoin d'êtres tous unis dans cette quatrième vague. Je suis surpris du silence assourdissant des ténors de l'opposition, des candidats à la présidentielle", conclut le porte-parole du gouvernement.