DIAPORAMA - Passe sanitaire : 161.000 manifestants en France

Rennes Crédits : Quentin Vernault / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Toulouse Crédits : Patricia Huchot-Boissier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Nantes Crédits : ESTELLE RUIZ / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Nantes Crédits : ESTELLE RUIZ / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Nantes Crédits : ESTELLE RUIZ / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Toulouse Crédits : PATRICIA HUCHOT-BOISSIER / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Rennes Crédits : QUENTIN VERNAULT / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

116.000 manifestants étaient présents dans les rues françaises Crédits : Estelle Ruiz / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

161.000 manifestants, dont 11.000 à Paris, étaient dans les rues ce samedi 24 juillet pour manifester contre le passe sanitaire. C'est près de 50.000 de plus que samedi 17 juillet où 114.000 personnes avaient manifesté.



Marseille, Lyon, Montpellier, Nice, Lille ou encore Strasbourg, aucune ville n'y a échappé, ni Paris, où quelques milliers de manifestants sont partis place de la Bastille jusqu'à la porte de Champerret. Sept kilomètres de trajet qui se sont bien déroulés même si quelques individus ont tenté de se diriger vers les Champs Elysées avant d'être stoppés par la police.

Peu après 18h00, les manifestants ont dressé des barricades et jeté des projectiles vers les forces de l'ordre qui ont riposté à coups de grenades lacrymogènes et de canons à eau, alors que des touristes arpentaient l'avenue. Les commerçants ont baissé leur rideau et fermé boutique, a-t-on également constaté.