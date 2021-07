Passe sanitaire : "C'est le virus qui est liberticide", estime Gabriel Attal sur RTL

Dans la soirée du dimanche 25 juillet, le Parlement a adopté définitivement, par un ultime vote de l'Assemblée, le projet de loi qui prévoit l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension controversée du pass sanitaire. Selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal invité de RTL ce 26 juillet, "la démocratie a joué son rôle à plein" dans "un contexte où le virus est liberticide".

Gabriel Attal se satisfait qu'"une partie de l'opposition s'est ressaisie" et que le Parlement ait trouvé "un accord large" avec la majorité sénatoriale LR. "Il y a un consensus large autour des annonces du président de la République et des mesures qui sont portées par le gouvernement" a-t-il affirmé, en soutenant qu'"il faut ce rassemblement large pour lutter contre l'épidémie".

Concernant le contenu du texte, Gabriel Attal a rejeté l'idée qu'il était moins sévère que prévu et estimé qu'il y a "plus de progressivité dans les sanctions". "Pour ce qui est des restaurateurs et des patrons d'établissements recevant du public qui ne respecteraient pas le passe sanitaire, ce sera d'abord une mise en demeure, ensuite une fermeture administrative de l'établissement et, en cas de réitération, des sanctions pénales" a-t-il ajouté.