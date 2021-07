C'est une mesure qui ne fait pas l'unanimité, pourtant, elle entrera bien en vigueur dès le 30 août prochaine, Anne Hidalgo s'est exprimé pour la première fois sur la très controversée mesure de limitation de vitesse à 30 km/h à compter du 30 août dans tout Paris et elle assume :" C'est une mesure qu'a déjà adopté beaucoup de villes. Par ailleurs que la vitesse moyenne réelle des automobilistes à Paris est de 15-16 km/h", a rappelé la maire de Paris.

"C'est aussi une façon de gagner en sécurité routière, mais aussi en air pur car plus on va vite, plus l'air est pollué. Nous avons tout de même maintenu les grands axes dans d'autres règlementations. C'est un mouvement inéluctable que j'avais lancé il y a bien longtemps", a conclu Anne Hidalgo, qui était en déplacement à Paris Plage ce samedi 10 juillet.