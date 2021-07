Passe sanitaire : "On y mettra fin à la minute où nous le pourrons", assure Véran

Conformément aux nouvelles mesures sanitaires annoncées par Emmanuel Macron, le passe sanitaire est nécessaire à compter de ce mercredi 21 juillet pour accéder aux lieux de loisirs et de culture rassemblant au moins 50 personnes. Mais jusqu'à quand devrons nous en être munis ?

Le ministre de la Santé a répondu ce vendredi 23 juillet à des lecteurs du Parisien, non-vaccinés et sceptiques face au vaccin et au passe sanitaire. "Le pass sanitaire, on y mettra fin à la minute où nous le pourrons. La loi nous autorise à l’utiliser au plus tard jusqu’au 31 décembre", a assuré Olivier Véran.

Le ministre a également répondu aux accusations de "dictature". "Si on était en dictature, je ne passerais pas des jours et des nuits à débattre de milliers d’amendements. Si on était en dictature, il n’y aurait pas des milliers de Français qui pourraient manifester. Si on était en dictature, pensez-vous pouvoir l’affirmer aussi cash en face d’un ministre ?", a rétorqué Olivier Véran au quotidien local.