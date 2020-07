Municipales à Bondy : Sylvine Thomassin, la maire sortante, conteste sa défaite

publié le 03/07/2020 à 17:08

Sylvine Thomassin, la maire PS sortante de Bondy, en Seine-Saint-Denis, a déposé un recours mercredi 1er juillet pour contester sa défaite au second tour des élections municipales dimanche 28 juin.



Elle a déposé ce recours "pour faire annuler cette élection et faire éclater la vérité", écrit-elle dans post publié sur son compte Facebook, comme l’indique l’article de France Bleu Paris. Dans son message, la maire sortante règle ses comptes avec les "manœuvres sans scrupules" et les "coups tordus" de l'ancien maire socialiste Gilbert Roger : "Que dire d’abord de Gilbert Roger, l’ancien Maire socialiste devenu ce Sénateur aigri qui a tout fait pour faire perdre celle qui lui a succédé, une des seules femmes Maire en Île-de-France d’une ville de plus de 50.000 habitants hors Paris ? "

Sylvine Thomassin dénonce également Sergio Coronado, de la France Insoumise : "Que dire de Sergio Coronado aussi, parachuté à Bondy sous la bannière France Insoumise, qui n’aura eu de cesse de torpiller la liste de la gauche unie, notre liste PS/EELV/PC/GénérationS/PRG et Société civile, sans jamais s’attaquer à la droite ?"

La maire sortante dénonce également le comportement des opposants de droite : "Que dire de ces colistiers et militants de droite qui au soir du second tour ont investi la salle des fêtes de l’hôtel de Ville de Bondy en hurlant, en invectivant, en insultant, dans l’indignité la plus totale ?"