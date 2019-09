publié le 26/09/2019 à 15:38

Jacques Chirac a été maire de Paris de 1975 à 1995. Anne Hidalgo, l'actuelle première édile de la capitale, a salué en l'ancien président de la République décédé ce 26 septembre "un très grand Président et un grand maire de Paris." "Il était un homme d'État hors-norme, de ceux qui marquent l'Histoire mondiale de leur empreinte par leur humanisme, qu'aucun compromis ne fait vaciller", a déclaré Anne Hidalgo. "Jacques Chirac était de ceux qui défendait le juste, quel qu'en soit le prix", a ajouté la maire de Paris.

Anne Hidalgo a notamment évoqué, outre la reconnaissance par Jacques Chirac de "la responsabilité de la France de l'État français durant la Seconde Guerre mondiale" ou son refus de la guerre en Irak, la création à Paris du "Samu social pour venir en aide aux plus démunis."

"C'était un homme dont la force et l'indépendance d'esprit donnaiten de la fierté à son pays, à sa ville, Paris, dont il fut le premier maire élu en 1977", a rappelé Anne Hidalgo. "C'est lui qui forgeât ce pouvoir municipal démocratique, lui qui garantit l'unité de notre capitale, lui qui permit à Paris de rayonner de nouveau dans le monde entier. Par son audace, sa pugnacité, il a rendu à la ville son indépendance, et en a reçu un amour inconditionnel des Parisiennes et des Parisiens."

La maire de Paris a annoncé qu'"en hommage à sa mémoire, les drapeaux de tous les équipements municipaux seront mis en berne, et des registres seront ouverts à l'Hôtel de Ville et dans toutes les mairies d'arrondissement pour permettre aux Parisiennes et aux Parisiens de témoigner leur affection." Elle a adressé ses "plus sincères condoléances à son épouse Bernadette, à sa fille Claude, à son petit-fils Martin, à sa famille, à ses proches, à ses amis. Je sais le chagrin qui les habite, je sais aussi l'émotion des Parisiennes et des Parisiens et je la partage."