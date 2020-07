Montpellier : le maire interdit la vente de protoxyde d'azote aux mineurs

publié le 24/07/2020 à 15:36

Le nouveau maire de Montpellier, Michael Delafosse, a signé un arrêté jeudi 23 juillet, interdisant la vente de protoxyde d’azote aux mineurs ainsi que la cession gratuite aux mineurs.





La consommation de ces cartouches entraîne des risques pour la santé, allant des troubles moteurs, de l’altération de la perception, aux convulsions et troubles neurologiques, comme le rapporte l’article de France Bleu Hérault.



Le nouveau maire justifie ainsi sa décision : "En l'absence de réglementation nationale, il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures adaptées pour prévenir les désordres et nuisances portant atteinte à la santé, à la tranquillité et à la salubrité publiques."

📄Michaël @Delafosse2020 a signé aujourd'hui un arrêté pour lutter contre la diffusion, la consommation et les désordres liés au protoxyde d'azote.

⚠Sa consommation entraîne des risques graves pour la santé dont des troubles moteurs ou neurologiques.

👉https://t.co/O3gYf5jcy4 pic.twitter.com/hQ3g5LE1Wk — Ville de Montpellier (@montpellier_) July 23, 2020