Coronavirus : 4 erreurs à éviter lorsque l’on met du gel hydroalcoolique

publié le 24/07/2020 à 07:01

Très efficaces pour éliminer les bactéries et les virus, les gels hydroalcooliques sont particulièrement prisés dans ce contexte de pandémie du Covid-19. Longtemps en rupture de stock dans certaines pharmacies, c'est désormais un produit qui nous accompagne dans tous nos déplacements : que ce soit à l'entrée et à la sortie des magasins et supermarchés ou encore dans les transports en commun. L'Organisation mondiale de la santé a même proposé une recette pour concevoir soi-même son gel hydroalcoolique.



Si le gel hydroalcoolique est d'une grande aide dans la lutte contre le coronavirus, il ne doit pas être utilisé n'importe comment. En effet, ce geste, se désinfecter les mains, est désormais devenu une habitude. Pourtant, il y a quelques erreurs à ne pas commettre en utilisant ces gels hydroalcooliques.

1. Ne pas mettre suffisamment de gel hydroalcoolique

L'Organisation mondiale de la Santé recommande d’en utiliser assez pour recouvrir les deux mains et les poignets. Pour se protéger, il vaut mieux en mettre trop que pas suffisamment.

2. Ne pas respecter le temps de friction

L’application du gel se fait en se frottant les mains. Pour que ce geste soit efficace, il doit être réalisé pendant un laps de temps bien précis : le frottement doit durer au moins 30 secondes afin d'éliminer les bactéries présentes sur les mains. Le Huffington Post rappelle de se frotter les mains paume contre paume, sur le dos des mains, dans les espaces interdigitaux, sur les dos des doigts, sur les pouces et sur la pulpe des doigts.

3.Conserver le gel hydroalcoolique trop longtemps

Comme tout produit, le gel hydroalcoolique est lui aussi périssable. Il peut être conservé entre 1 et 3 mois après la première utilisation. L’étiquette sur le flacon renseigne la durée précise de conservation.

4. Utiliser le gel sur des mains humides

Pour être complètement efficace, le gel hydroalcoolique doit être appliqué sur une peau sèche, car comme son nom l'indique, il contient de l'alcool. Or, lorsque ce produit est utilisé sur des mains humides, l’efficacité de l’alcool diminue rapidement.