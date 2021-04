Mondial 2022 au Qatar : "Les gars n'y allez pas", demande Mélenchon aux Bleus

et Marie-Pierre Haddad

publié le 01/04/2021 à 18:59

"On ne peut pas jouer au foot sur des cadavres". La charge de Jean-Luc Mélenchon contre la tenue du Mondial 2022 au Qatar est forte et brutale. Interrogé à l'antenne de RTL ce jeudi 1er avril sur le boycott ou non de la France, le candidat LFI à l'élection présidentielle "pense" qu’"un Français n’a rien à foutre là-bas".

"S’il y avait une bataille pour le boycott, j’y participerais (...) C’est une honte ce qui se fait là-bas. 6.500 personnes sont mortes sur les chantiers. C’est affreux comment ils traitent les gens", dénonce-t-il. Le chef de file des députés La France insoumise estime que la France "ne peut pas jouer au foot avec des violents" qu'il qualifient de "bornés" et "obscurantistes". Il adresse ainsi un message aux Bleus : "Les gars n'y allez pas".

Jean-Luc Mélenchon a poursuivi en indiquant que "le Qatar est le financier de toutes sortes d'activités anti-françaises en Afrique. Il participe à l'armement et à l'organisation de milices islamiques qui ensuite nous tirent dessus". Le député des Bouches-du-Rhône s'est dit conscient de sa position clivante sur le sujet : "Mais après c’est moi (...) Ca va me valoir quelques ennuis d’avoir dit ça".

L'équipe de France a débuté les qualifications pour le Mondial. Les Bleus ont remporté le match face à la Bosnie (1-0) le 31 mars. Un deuxième succès d'affilée après une victoire face au Kazakhstan (2-0) et un match nul face à l'Ukraine (1-1).