Régionales : Mélenchon propose un compromis aux Verts

publié le 21/03/2021 à 19:53

Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a proposé dimanche un compromis aux Verts dans les négociations pour les régionales, en acceptant que LFI n'ait qu'une seule tête de liste, et EELV les autres, dans six régions en discussions.

Interrogé sur France inter, le chef de file de La France Insoumise a donné des détails sur la stratégie pour les élections régionales qui se tiendront les 13 et 20 juin tout en critiquant l'attitude hégémonique des Verts depuis les élections municipales : "Les écologistes considèrent que partout il n'y a que eux qui peuvent être tête de liste".

Il a ensuite fait une offre directe en s'adressant à EELV : "Les Verts ne veulent rien entendre nul part. Tout est bloqué partout. Nous avons fait la preuve que nous sommes le plus grand dénominateur commun. Vous avez une tête de liste, vous en avez une deuxième. Il en reste six. Acceptez qu'il y ait une région en contrepartie, et on vous cède les têtes de liste dans les cinq autres. Faites la démonstration que vous êtes capable de faire autre chose que de vouloir tout commander, tout diriger". Une alliance Verts-PCF-LFI-PS a été conclue début mars derrière l'écologiste Karima Delli pour les Hauts-de-France.