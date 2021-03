publié le 24/03/2021 à 06:41

C'est finalement ce mercredi 24 mars que seront jugées en comparution immédiate au moins quatre des neuf personnes interpellées après le carnaval sauvage de Marseille dimanche. 6.500 personnes, essentiellement des jeunes, avaient participé à ce rassemblement au mépris des gestes barrières. Mardi, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a pris leur défense.

"Ça suffit maintenant. Les Français sont un peuple adulte. Les gens qui vont faire un carnaval le font en responsabilité et ils ont raison de rire au nez des bonnes consciences qui leur font des reproches, quand vous voyez comment ça se passe tous les matins sur les quais du métro ou du RER en région parisienne", a déclaré Jean-Luc Mélenchon .

Ce dimanche 21 mars, le carnaval des quartiers La Plaine, Noailles et Réformés à Marseille a rassemblé plusieurs milliers de participants pour sa 21e édition, déguisés mais souvent non masqués.

À écouter également dans ce journal

Vaccination - Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination sera élargie aux personnes âgées de 70 à 75 ans sans comorbidité à partir dès ce samedi. "On va faire deux choses" pour "accélérer à partir de ce samedi" : mettre en place un numéro de téléphone dédié pour "aller chercher les plus de 75 ans qui ne se sont pas fait encore vacciner et tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir de rendez-vous".

Coronavirus - Le nombre de malades du Covid-19 traités en services de réanimation ne cesse de grimper, avec plus de 4.600 patients, dont 1.370 en Île-de-France. 379 personnes étaient mardi en réa pour la seule ville de Paris.

Justice - Le procureur de Rennes a justifié mardi le classement sans suite d'une plainte déposée en septembre par Magali Blandin contre son mari qui a avoué l'avoir tuée à coups de batte de baseball.