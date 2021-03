publié le 22/03/2021 à 13:08

Le débat sur les commerces dits essentiels est relancé. Le gouvernement a concédé qu'en cas "d'aberration", la liste des commerces ouverts pourra évoluer dans les 16 départements confinés.

Invité de Franceinter, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé les décisions prises par l'exécutif. Le candidat à l'élection présidentielle ne "s'explique pas" la décision de maintenir fermés les lieux culturels. "Ce sont les lieux les plus faciles à contrôler", estime le chef de file de la France insoumise qui rappelle que le port du masque peut y être obligatoire et la distanciation physique.

Selon Jean-Luc Mélenchon, "on est en guerre et on ne s'en donne pas les moyens". Attaque directe contre Emmanuel Macron qui avait martelé cette phrase lors de l'une de ses allocutions. Le député LFI des Bouches-du-Rhône pointe notamment du doigt la bureaucratie, principale responsable des couacs déclenchés par les nouvelles restrictions.

Quelque part, un bureaucrate a considéré que c'était non-essentiel Jean-Luc Mélenchon





"Il est certain que beaucoup d'entre eux considèrent que c'est un luxe superflu qui leur ait réservé. Ils ne comprennent pas la portée et l'importance du secteur culturel dans la vie des Français", ajoute-t-il. Très critique à l'encontre de l'État, il dénonce "l'aspect absurde et technocratique" de la gestion de la crise sanitaire. Un coup adressé cette fois-ci à Jean Castex.

"On ouvre les librairies, on ouvre les disquaires. Et les jeux vidéo ?", s'interroge celui qui a déjà été candidat lors des présidentielles de 2012 et 2017. "C'est la première industrie culturelle du pays (...) Pourquoi ferme-t-on les magasins ou les rayons qui vendent des jeux vidéo, alors que lorsqu'on se confine, c'est l'une des activités à laquelle on se livre volontiers", poursuit l'élu qui répond dans la foulée à sa question.

Pourquoi on ne parle pas des jeux vidéo ? C'est la première industrie culturelle du pays ! Pourquoi ces rayons-là sont-ils fermés ? Ils sont «essentiels» pour des millions de gens ! #QuestionsPol pic.twitter.com/GMcHaKNNDg — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 21, 2021

"Quelque part, un bureaucrate a considéré que c'était non-essentiel", fustige-t-il. Mettant de côté les jeux vidéo "violents", Jean-Luc Mélenchon estime qu'il en a "plein qui sont de pures merveilles esthétiques et culturelles".

Le jeu vidéo avait été l'un des éléments de la communication de Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne de 2017. Inspiré du jeu Mortel Kombat, le leader de la France insoumise était le héros de Fiscal Kombat, un jeu vidéo dont le joueur prenait les commandes pour affronter des oligarques. Objectif : empêcher les ennemis de transférer leur argent en Suisse. La campagne de 2022 pourrait être l'occasion pour le candidat de, pourquoi pas, mettre en ligne un nouveau jeu vidéo.