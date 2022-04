McKinsey : Macron assure qu'il n'a pas embauché "ses copains"

"Je suis profondément choquée par les millions qu'ont coûtés à l'État les conseils de la société McKinsey" a lancé une lectrice du Parisien à l'occasion de l'interview du président-candidat Macron paru dans le journal ce vendredi 8 avril. Emmanuel Macron a alors répondu que "le débat sur McKinsey est un énorme mensonge et une énorme manipulation. Ce ne sont pas des copains qu'on embauche !".

Une sorte de réponse à Nicolas Dupont-Aignan qui l'avait accusé le 28 mars dernier sur RTL d'avoir "donné un milliard d'euros à ses copains qui l'ont aidé à devenir président". De son côté, Macron a assuré que "McKinsey n'était qu'un 'pouillème' de ce fameux milliard (de factures aux cabinets) ! Et à 75% ce chiffre concerne des prestations informatiques pour le Covid et la cybersécurité" tel que le rapporte Le Parisien.

Macron fera appel aux cabinets de conseil "à chaque fois que les compétences ne sont pas dans l'État"

Le candidat de Debout la France avait expliqué à RTL que s'il était élu, il ne ferait pas appel à des cabinets de conseils, mais "à un bureau de fonction publique qui est fait pour travailler", faisant un parallèle entre ce qui a été payé quotidiennement à Mckinsey au salaire mensuel des fonctionnaires.

Mais selon Emmanuel Macron "il faudrait recréer des centaines de milliers de postes de fonctionnaires pour assurer ces tâches. Dans un pays qui a le plus de fonctionnaires par habitant en Europe !" assurant qu'il "a une règle : à chaque fois qu'il y a des fonctionnaires qui savent faire le boulot, je suis défavorable aux prestataires extérieurs. À chaque fois que les compétences ne sont pas dans l'État, nous y ferons appel" a-t-il affirmé dans Le Parisien.

Avec le phénomène de digitalisation de la fonction publique, ne devrait-on pas plutôt mieux former les fonctionnaires au lieu d'avoir recours sans cesse à des cabinets de conseil ? s'était interrogée la journaliste Caroline Michel-Aguirre sur RTL. D'autant plus que Macron reconnaît qu'"à 75% ce chiffre (le milliard d'euros) concerne des prestations informatiques". Ne serait-ce pas parfois un "doublon entre fonctionnaires et consultants" simplement car "on n'a plus confiance en la fonction publique qu'on considère mal formée" ? questionnait encore la journaliste Michel-Aguirre.

Le rapport du sénat dénonce une "dépendance" du gouvernement aux cabinets de conseil

Les recours à des cabinets de conseil ne sont pas nouveaux, mais ils ont explosé depuis le début du quinquennat jusqu'à atteindre 1 milliard d’euros en 2021. Le rapport du sénat dénonçait la "dépendance" du gouvernement actuel aux cabinets de conseil et les sommes colossales dépensées par l'État. À l'influence des cabinets de conseil sur les politiques est venue s'ajouter l'optimisation fiscale du cabinet McKinsey qui n'aurait pas payé d'impôts en France depuis 10 ans. Ce scandale est venu secouer la campagne d'Emmanuel Macron dans la dernière ligne droite tel un "poison lent".