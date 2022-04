Affaire McKinsey : que reproche-t-on exactement au cabinet de conseil ?

Crédit : DYCJ / IMAGINECHINA / IMAGINECHINA VIA AFP

Le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire à l'encontre du cabinet McKinsey, jeudi 31 mars, pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Que lui reproche-t-on ?

Tout d'abord, son optimisation fiscale. L'enquête, qui résulte d'un rapport du Sénat, met en exergue le fait que le cabinet McKinsey n'a pas payé d'impôts en France depuis 10 ans. Pourtant, "son chiffre d'affaires sur le territoire national atteint 329 millions d'euros en 2020, dont environ 5 % dans le secteur public", pointe le rapport.



Les sénateurs avaient saisi la justice pour "suspicion de faux témoignage" contre un dirigeant de McKinsey qui avait affirmé que son cabinet payait bien l'impôt sur les sociétés (IS) en France. Aucune enquête n'a toutefois été ouverte à ce jour.

Un recours jugé abusif au cabinet de conseil

L'influence du cabinet sur les politiques publiques est également critiquée. Car le rapport sénatorial dénonce la "dépendance" du gouvernement actuel aux cabinets de conseil et les sommes colossales dépensées par l'État. Ainsi, la commission d'enquête assurait que les contrats conclus par l'État avec les cabinets de consultants comme McKinsey avaient "plus que doublé" entre 2018 et 2021.

Les dépenses de conseil des ministères sont ainsi passées de 379,1 millions d'euros en 2018 à 893,9 millions d'euros en 2021. En outre, la pertinence et l'utilité de ces contrats sont fortement contestées par l'opposition.