INVITÉE RTL - Affaire McKinsey : "l'abus de ces contrats est un problème", dit Anne Hidalgo

En pleine polémique McKinsey, la mairie de Paris fait-elle aussi régulièrement appel aux cabinets de conseil ? "On (y) a recours", reconnaît Anne Hidalgo, candidate PS à la présidentielle et maire de la capitale, "mais pour des tâches qui sont beaucoup plus circonscrites à des sujets qui ne sont pas ceux sur lesquels on a les compétences en interne, dans la fonction publique", nuance-t-elle.

Une situation différente de celle qu'elle reproche actuellement au gouvernement. "Quand on a des contrats qui sont passés, comme cela a été le cas sur la réforme des APL, sur la réforme de l'école, sur les questions de sécurité sociale, on est dans autre chose. C'est l'abus de ces contrats qui est un problème", estime Anne Hidalgo.

Des "abus" révélateurs, selon la candidate du Parti socialiste, d'une "philosophie ultra-libérale" de l'exécutif. "Emmanuel Macron considère que finalement, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, les corps d'inspection qui sont là pour justement évaluer et nous permettre d'avancer, d'améliorer la qualité des services publics, que tout ça ne sert à rien", dit-elle.

Anne Hidalgo affirme ainsi que le président de la République a fait "un certain nombre de cadeaux à des gens qui, eux-mêmes, se sont un peu goinfrés sur le dos de la bête puisque en plus, ils n'ont même pas payé d'impôts depuis 10 ans".