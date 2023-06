Mbappé et Noah "originaires d'autres pays" : face au tollé, Carole Delga rétropédale

Elle rétropédale. Quelques heures après avoir évoqué les origines de Kylian Mbappé et de Yannick Noah, la patronne de la région Occitanie reconnaît s'être "mal exprimée".

En réponse à une question sur la régularisation des sans-papiers, la présidente d'Occitanie, qui s'oppose à l'alliance de gauche Nupes et nourrirait des ambitions présidentielles pour 2027, a expliqué que l'immigration constitue "une richesse", interrogé par nos confrères de France Info. "Qui a fait fonctionner les hôpitaux et les maisons de retraite pendant la crise du Covid ?", a-t-elle demandé, avant de citer les exemples du footballeur Kylian Mbappé et du tennisman Yannick Noah comme "personnalités préférées des Français".

"Je m’appelle Delga. 1ère, 2ᵉ, 100ᵉ génération, nous sommes tous des enfants d’immigrés. Face à ceux qui brandissent l’immigration comme une menace, j’ai rappelé que c’est une richesse, une contribution au génie et aux succès de notre pays. Je regrette de m’être mal exprimée", a-t-elle précisé sur Twitter mercredi 7 juin. Plus tôt, elle avait répondu face à la journaliste qui lui rappelait que Mbappé et Noah étaient "nés en France" qu'ils étaient "originaires d'autres pays", provoquant ainsi un tollé chez ses adversaires au sein de la gauche.



"Une consternante contamination par les clichés de l'extrême droite"

La France insoumise ne s'est pas privée de brocarder l'élue régionale. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une "consternante contamination par les clichés de l'extrême droite", quand l'eurodéputée LFI Manon Aubry a qualifié cette prise de parole de "naufrage". Dans les rangs socialistes, le premier secrétaire Olivier Faure a jugé, pour sa part, qu'il s'agissait d'un "faux procès".

Ces réactions, notamment du camp insoumis, peuvent aussi s'expliquer par le positionnement de Carole Delga vis-à-vis de la Nupes. La présidente de la Région Occitanie a toujours exprimé son rejet de la Nupes, appelant plutôt à retrouver "une force centrale à l'union de la gauche", dans une tribune datant du 31 mai.

