Jean-Luc Mélenchon cherche-t-il à torpiller la Nupes ?

La Nupes, alliance à gauche, portée par la France insoumise, a été mise en place lors des dernières élections législatives et rencontre des difficultés. Jean-Luc Mélenchon souhaite une liste commune pour les européennes sous peine d'éclatement. Mais son leadership est de plus en plus contesté.



Cet énième coup de pression pour menacer la Nupes d'éclatement faute de liste commune aux européennes n'est pas bienvenu pour Olivier Faure. "On doit continuer à cheminer ensemble, sans pour autant s'adresser, par voie de presse, des oukases et laisser penser que, tel ou tel, serait détenteur à lui seul de la propriété de la Nupes", a indiqué le patron du PS.

L'écologiste Yannick Jadot estime qu'en haussant le ton Jean-Luc Mélenchon assume la rupture. "Je me demande si au fond lui-même n'a pas envie d'éclater la Nupes. C'est lui qui l'a créée, mais, il semble que quand ça lui échappe, il préfère casser son jouet que de construire dans la durée au-delà des élections européennes, une union qui nous permette de gagner en 2027", a-t-il remarqué.

"Le chef des Insoumis pense avoir définitivement terrassé ses concurrents à gauche", a analysé un parlementaire Nupes. "Il veut prendre le prétexte des européennes pour tout casser". Il s'agit d'une ultime provocation, à l'heure où Jean-Luc Mélenchon désigne Adrien Quatennens parmi les successeurs possibles.

