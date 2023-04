Chaque samedi, Jean-Baptiste Nicolle, journaliste enquêteur pour l'émission "Ça peut vous arriver" diffusée sur RTL, vous raconte une arnaque qu'il a repérée dans la presse locale. Parfois, ce sont des arnaques qui dépassent l'entendement.

Dans cet épisode, Jean-Baptiste a repéré dans l'hebdomadaire 78 actus, l'histoire inédite d'un escroc qui s'est fait passer pour Wilfrid Mbappé, le père de l'attaquant star de l'équipe de France de football et du Paris-Saint-Germain, pendant plus d'un an. En décembre 2021, cet homme, alors âgé de 48 ans, imagine ce coup de bluff invraisemblable. Sa motivation n'est pas de décrocher des places gratuites au Parc des Princes, mais d' obtenir des titres de séjour pour des personnes désirant rallier notre pays. En contrepartie, l'homme attend une rétribution de ses clients.

Pour arriver à ses fins, il entre alors en contact avec différentes préfectures et fait figurer dans ses courriers l'entête du Paris-Saint-Germain et la signature du papa de l'attaquant des Bleus qu'il avait récupérée au préalable. Certaines administrations sont tombées dans le panneau. La préfecture des Yvelines, elle, s'est montrée plus vigilante.



"Un des agents administratif était déjà en contact avec le vrai Wilfrid Mbappé", explique François de Serres, le rédacteur en chef adjoint du 78 actus. "Il s'est renseigné et a constaté que le père du joueur n'avait jamais formulé aucune demande. L'agent a contacté l'arnaqueur et bien entendu, il n'a pas reconnu la voix de Wilfrid Mbappé".



La police s'est ensuite servie du numéro de portable de l'usurpateur pour retrouver sa piste et l'arrêter. Chez lui, les enquêteurs ont découvert 4 378 € en espèces, des documents administratifs et un dossier partiellement complet de deux Algériens en demande de régularisation. Plus troublant, les enquêteurs ont découvert dans son répertoire le numéro d'autres joueurs de football très connus, mais aussi les coordonnées de préfets, de personnalités telles que Brigitte Macron ou Jean-François Copé. À l'arrivée, l'accusé a été jugé en comparution immédiate le 9 février 2023, devant le tribunal de Versailles. Il a écopé d'une peine de dix mois sous bracelet électronique et de 2 000 € d'amende.

