Roland-Garros : la victoire de Noah "a tout changé", explique Leconte

Il y a 40 ans jour pour jour, le 5 juin 1983, Yannick Noah remportait Roland-Garros. À l'époque L'Équipe titrait : "50 millions de Noah". Personne n'a oublié ce fameux dimanche, et certainement pas notre consultant Henri Leconte. "Ça a tout changé parce que c'était un moment historique, fantastique. On avait besoin de ça parce qu'on avait besoin d'avoir un leader, quelqu'un avec un charisme, avec un jeu assez incroyable, en attaquant sur terre battue", dit-il.

"Yannick ça a été extraordinaire, même pour moi, parce que ça m'a boosté. Moi, je voulais battre le grand frère. On voulait tous être comme lui, on voulait le copier. On voulait avoir la même bagnole, on voulait avoir sa vie. On voulait tout de Yann", ajoute Henri Leconte.

Et puis, cette victoire française a boosté tous les clubs de tennis. "Ça a été incroyable, à ce moment-là, on est passé à 1,6/1,7 million de licenciés. C'était de la folie, tout le monde jouait au tennis, c'est devenu quelque chose d'incroyable grâce à cette victoire. Et aujourd'hui, c'est le deuxième sport après le foot. Ça a mis le tennis sur orbite", poursuit l'ancien finaliste de Roland-Garros.

À écouter 380. Comment Yannick Noah a remporté Roland-Garros le 5 juin 1983 00:44:02

