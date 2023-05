Trophées UNFP : Mbappé sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième fois consécutive

Pas de surprise mais un nouveau record. Pour cette 31e cérémonie des trophées UNFP, récompensant les acteurs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ce dimanche 28 mai, Kylian Mbappé a remporté son quatrième trophée consécutif de meilleur joueur de Ligue 1.

L'actuel entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps a remis le trophée à l'attaquant des Bleus et du Paris Saint-Germain. Les premiers mots du lauréat ont été pour Sergio Rico, son coéquipier du PSG. Le gardien espagnol est actuellement dans un état grave, après une lourde chute de cheval ce dimanche 28 mai. Le joueur de 24 ans, évoluant dans le club le plus titré de la Ligue 1, a ensuite remercié l'ensemble des joueurs et salué ses adversaires. "Je ne pensais pas gagner autant aussi vite. Je remercie ma famille, je ne suis pas facile à gérer au quotidien. C'est un plaisir de laisser mon nom dans le championnat de mon pays", a-t-il ajouté.

Cette saison de Ligue 1 fut riche et dense pour les joueurs du championnat, entrecoupée par la Coupe du Monde au Qatar. Au cours de la cérémonie, de nombreux joueurs, d'hier et aujourd'hui, ont également rendu hommage à Jean-Michel Aulas, désormais ancien président de l'Olympique Lyonnais. Ils ont notamment salué son engagement au sein du club ainsi que son investissement auprès des joueurs tout au long de sa carrière. Pour les autres catégories, voici le palmarès complet :

La palmarès pour la Ligue 1

Meilleur joueur :

- Jonathan David (LOSC Lille)

- Seko Fofana (RC Lens)

- Kylian Mbappé (Paris Saint Germain)

- Lionel Messi (Paris Saint Germain)

- Loïs Openda (RC Lens)

Meilleur espoir :

- Bradley Bracola (Olympique Lyonnais)

- Eliesse Ben Seghir (AS Monaco)

- Rayan Cherki (Olympique Lyonnais)

- Nuno Mendes (Paris Saint Germain)

- Elye Wahi (Montpellier HSC)

Meilleur gardien :

- Lucas Chevalier (LOSC Lille)

- Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain)

- Anthony Lopes (Olympique Lyonnais)

- Pau Lopez (Olympique de Marseille)

- Brice Samba (RC Lens)

Meilleur entraîneur :

- Paulo Fonseca (LOSC Lille)

- Pascal Gastien (Clermont Foot)

- Franck Haise (RC Lens)

- Philippe Montanier (Toulouse FC)

- Igor Tudor (Olympique de Marseille)

Le palmarès pour la Ligue 2

Meilleur joueur :

- Jean-Philippe Krasso (AS Saint-Étienne)

- Josh Maja (FCG Bordeaux)

- Victor Lekhal (Havre AC)

- George Mikautadze (FC Metz)

- Niels Nkounkou (AS Saint-Étienne)



Meilleur gardien :

- Arthur Desmas (Havre AC)

- Gautier Larsonneur (AS Saint-Étienne)

- Brice Maubleu (Grenoble Foot 38)

- Alexandre Oukidja (FC Metz)

- Gaëtan Poussin (FCG Bordeaux)



Meilleur entraîneur :

- Régis Brouard (SC Bastia)

- Olivier Echouafni (Quevilly-Rouen)

- Luka Elsner (Havre AC)

- David Guion (FCG Bordeaux)

- Laurent Guyot (FC Annecy)

Benzema sacré meilleur joueur français de l'étranger

Meilleur Français de l’étranger :

- Karim Benzema (Real Madrid)

- Edouardo Camavinga (Real Madrid)

- Théo Hernandez (AC Milan)

- Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort)

- Mike Maignan (AC Milan)



Meilleure joueuse de D1 féminine :

- Delphine Cascarino (OL)

- Kadidiatou Diani (PSG)

- Grace Geyoro (PSG)

- Melchie Dumornay (Reims)

- Rosemonde Kouassi (FC Fleury)

