Roland-Garros : comment Yannick Noah est entré dans la légende du tennis

Le sujet du jour. Une finale d’anthologie, un jour qui fait partie des grands moments du sport français. Le 5 juin 1943, Yannick Noah remporte les internationaux de France de Roland-Garros en battant en finale le Suédois Mats Wilander, en trois manches (6-2, 7-5, 7-6). Il devient alors le premier Français depuis Marcel Bernard en 1946 à soulever le trophée parisien.



Pourquoi on en parle ? En 1983, Yannick Noah est l’une des trois grandes stars du sport français, avec Alain Prost et Michel Platini. Quand il remporte Roland-Garros, le tennisman pointe au 6e rang mondial. Il vient de remporter les tournois de Madrid et Hambourg, où il bat d’ailleurs un certain Mats Vilander. Avant de fouler la terre battue de Paris, Noah s’est préparé "en mission commando" avec son entraineur Patrice Hagelauer à Nainville-les-Roches (Essonne).

Analyse. Jean-Paul Loth, grande voix du tennis et ancien directeur technique national, se rappelle parfaitement de ce jour : "Il faisait chaud. Le stade est en ébullition, mais c’est un volcan qui n’est pas encore éruption. Cela commence à exploser quand Yannick fait ses premiers smashs".

"On l’a senti tout de suite prêt au combat et confiant. Il a attaqué ce match d’un air très agressif, prenant possession du filet. Il tenait une place phénoménale. Wilander est un peu débordé par cette fureur de Yannick", explique Jean Couvercelle, fondateur de Tennis Magazine.



