publié le 02/12/2020 à 15:05

Ce mardi 1er décembre, Emmanuel Macron a annoncé "des mesures restrictives et dissuasives" pour éviter que les Français ne soient tentés d’aller skier dans les pays européens qui n’ont pas décidé de maintenir fermées leur station. Pour certains, cette décision qui ne concerne que quelques centaines de Français montrerait que le Président est autoritaire.

Invitée des Auditeurs ont la parole, Marie Lebec, députée et 1ère vice-présidente du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, estime que "quoi que vous fassiez, à la tête d'un État ou d’une entreprise, il y a toujours une part de solitude dans cet exercice", face à des auditeurs comme Gilles qui accusent Emmanuel Macron d’être un dictateur.

"Les institutions continuent de fonctionner depuis le début de la crise, rappelle Marie Lebec. Le rôle du Parlement est de voter le budget, voter la loi et contrôler le gouvernement. Le Président ne gouverne pas seul. Le chef de l'État est extrêmement conseillé".

Il y a des décisions qui sont prises, des décisions fortes Marie Lebec, députée et 1ère vice-présidente du groupe La République en marche à l’Assemblée Partager la citation





"Si le chef de l'État donne les grandes lignes, il y a un engagement collectif, explique la députée LaREM. Si les Français ne respectent pas les gestes barrière, les protocoles de confinement, on ne peut pas lutter contre cette épidémie. C'est une bataille collective".

"Il ne faut pas laisser entendre que la France ne serait plus en démocratie : c'est un message qui est extrêmement dangereux, selon Marie Lebec. Il y a des décisions qui sont prises, des décisions fortes. Ce ne sont pas des privations de liberté, c’est lutter contre l’épidémie. Plus on lutte vite, plus on en sort vite".