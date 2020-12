Confinement : oui, l'ouverture des cantines du Sénat et de l'Assemblée est autorisée

AMAURY CORNU / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Confinement : oui, l'ouverture des cantines du Sénat et de l'Assemblée sont autorisées

publié le 01/12/2020 à 10:55

La rumeur s'est vite répandue chez les restaurateurs, sous le choc de ne pouvoir rouvrir qu'en janvier : les buvettes et cantine du Sénat et de l’Assemblée sont-ils ouverts alors que les restaurants sont fermés ?

"On crève alors qu’au Sénat, ils mangent tranquille", écrit un patron de restaurant sur Twitter , "à l’Assemblée, ils peuvent aller au restaurant et nous, on crève" s’indigne un autre.

Une formation politique a décidé de relayer de façon puissante la colère des professionnels de la restauration : Debout la France. Son vice président, Philippe Torre, diffuse sur Facebook un visuel avec l’un des salons du Sénat remplis de monsieur aux cheveux blancs qui se régalent de plats en sauce, tandis qu’en parallèle, des chaises vides empilées derrière les vitrines d’un restaurant attendent des clients.

Ce message accompagne l'image : "la cantine du Sénat est ouverte, vous trouvez ça normal ?". "Non, c'est scandaleux", répondent la plupart. Nicolas Dupont Aignan, président de Debout la France, explique sur Twitter qu'à l’Assemblée nationale, comme dans les entreprises, on déjeune alors que les restaurants n’ont pas le droit d’ouvrir. Il s'agit en réalité de restauration collective.

L'Assemblée et le Sénat soumis aux même règles que les entreprises

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’article 40 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 indique que, malgré le télétravail, les cantines d’entreprises continuent à servir des repas. C’est la même chose à l’Assemblée et au Sénat.

Jointe par le journal Libération, l'Assemblée nationale précise que : "les personnes ne peuvent être accueillies que si elles ont une place assise, ce qui exclut les consommations debout ou au comptoir", mais aussi qu'une "même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes".

Pour prévenir les risques, "une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises. Cet espacement a abouti à supprimer environ la moitié des places, en plaçant les clients en quinconce. La capacité de la buvette des parlementaires, par exemple, est passée de 100 à 47 places (en incluant les tables placées dans le jardin sous tente)".

Même chose au Sénat : port du masque obligatoire, pas d’invité et fermeture du service avant 21 heures. La photo partagée par le vice-président de Debout la France date en réalité de 2011. Le Sénat recevait à l’époque l’Ordre des canardiers, une association de défense de l’art culinaire, loin des préoccupations d’aujourd’hui.

Des infox sur les masques gratuits

Là motivation, ici, est clairement politique. Nicolas Dupont Aignan et le vice président de son parti surfent sur la colère des restaurateurs, une technique courante en politique.



Fin août, du côté de la France Insoumise, certains militant affirmaient que les députés disposaient de masques gratuits... comme toute entreprise, qui a l’obligation juridique de protéger son personnel.



Les élus du Sénat et de l’Assemblée aussi sont soumis à la loi. C’est dans le chaudron de propos excessifs que l’on fait les meilleures intox.