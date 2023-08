Les infos de 8h - Vague de démissions chez les maires : le gouvernement au chevet des élus

Comment lutter contre le découragement des maires dans les communes moyennes ? C'est la question qui préoccupe l'exécutif, face à la crise que traversent de nombreux élus. Plusieurs pistes sont explorées, notamment une augmentation de salaire.

Dominique Faure, la ministre déléguée aux Collectivités territoriales, explique ce samedi matin dans la presse régionale de l'est qu'améliorer la rémunération des édiles permettrait de limiter les démissions. Quelque 1.000 maires ont déjà raccroché l'écharpe en trois ans. Soit près de 3% de l'ensemble des édiles de France.

Certains sont obligés de travailler en parallèle, regrette la ministre. Cette dernière envisage pour endiguer cette crise de "porter leur rémunération à hauteur de leur engagement". Aucun chiffre n'a cependant été avancé. Seule certitude : il ne s'agira pas d'une revalorisation personnalisée.

La ministre cible les maires des communes de plus de 3.500 habitants. Aujourd'hui, ceux-ci gagnent entre 2.200 et 4.400 euros brut par mois. Le gouvernement prévoit aussi d'augmenter les maires des plus grosses villes : "Ils gèrent un personnel de plusieurs milliers de personnes, c'est une lourde responsabilité", justifie l'exécutif.

Reste à savoir si cela compensera la peur et les menaces que vivent certains élus. Ces derniers mois, les domiciles des maires de L'Haÿ-les-Roses et Saint-Brévin ont été pris pour cible.

