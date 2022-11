Maires insultés et menacés : "Je fais nettement plus attention", explique Jérémie Bréaud, maire de Bron

Maires insultés et menacés : "Je fais nettement plus attention", explique Jérémie Bréaud, maire de Bron

Plus d'un maire sur trois dit avoir déjà été victime de menaces, d'injures ou encore d'insultes. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter selon une étude du Cevipof, le Centre de recherches politiques de Sciences Po, réalisée à l'occasion du congrès des maires de France, un congrès qui se déroule en ce moment même à Paris. Jérémie Bréaud, maire LR de Bron (Auvergne-Rhône-Alpes), a été placé sous protection policière début mars, après avoir subi des insultes, des menaces et des jets de projectiles.

Pour l'édile, la recrudescence d'attaques envers les maires est à l'image de celle qui concerne plus globalement "les pompiers, les forces de l'ordre". Le maire de 41 ans, en fonction depuis deux ans, a été placé sous protection l'an dernier, durant six mois, à la suite d'une agression. Encore selon le conseiller régional, un habitant de Bron a été assigné en correctionnelle par le procureur pour l'avoir harcelé. "C'était un individu qui me harcelait sur les réseaux sociaux et aussi par mail. Qui m'a attendu deux fois en bas de la mairie et fréquentait les mêmes lieux que moi alors qu'il ne les fréquentait pas auparavant", détaille Jérémie Bréaud.

Face à ces démonstrations de violence, le maire de Bron dit avoir reçu "une formation" avec d'autres édiles - il cite notamment le maire de Grigny - "il y a à peu près un an, avec le RAID", précise-t-il. En quoi consiste donc cette préparation d'une journée ? "Quand je suis sur un marché, ou que je suis sur le terrain, je visualise plus qu'avant, je fais nettement plus attention", explique Jérémie Bréaud, qui dit avoir modifié sa façon de se positionner et le regard qu'il porte sur son environnement. Des détails auxquels il ne prêtait pas attention en début de mandat, souligne-t-il.

Je ne considère pas que c'est à moi de me coucher face à une minorité d'individus qui ne respectent pas l'autorité. Jérémie Bréaud, maire de Bron

Ces attaques peuvent-elles avoir raison de l'engagement des élus ? "Me concernant non, car je ne considère pas que c'est à moi de me coucher face à une minorité d'individus qui ne respectent pas l'autorité", assure Jérémie Bréaud. Toutefois, le maire "comprend" la réticence d'autres collègues, à la tête de plus petites communes. C'est pourquoi ce dernier a signé une tribune avec les maires de Rilleux-la-Pape (près de Lyon) et de Valence (Drôme), invitant les maires de France concernés à porter plainte.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info