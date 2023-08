Météo en France : 28 départements désormais en vigilance orange canicule

Météo France a étendu sa vigilance orange canicule à neuf nouveaux départements pour la journée de samedi 19 août. Le Haut-Rhin, le Belfort, la Haute-Saône, la Côte-d'Or, la Nièvre, la Drôme, l'Ardèche, l'Aveyron et la Haute-Garonne s'ajoutent aux 19 départements déjà placés en vigilance orange ce vendredi.

Les autres départements concernés par cette vigilance canicule sont : le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn le Tarn-et-Garonne, l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze et le Rhône, l’Isère, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire, la Haute-Loire.

Samedi 19 août, les maximales pourront atteindre 34°C à 38°C entre le Jura, l'Auvergne, Rhône-Alpes, PACA, la Corse et le sud-ouest. Les 39°C seront atteints en basse vallée du Rhône, indique Météo France. À Montélimar, il est prévu 38°C, 37°C à Lyon, à Avignon et à Albi, ainsi que 36°C à Toulouse, à Carcassonne et à Annecy.



Météo France qualifie cette vague de chaleur comme étant "un épisode caniculaire durable nécessitant une vigilance particulière". Les fortes chaleurs vont s'accentuer, dimanche 20 août, en particulier dans le sud du pays, où des valeurs supérieures ou égales à 40°C sont attendues.



Selon les prévisions de Météo France, les températures élevées devraient se maintenir "jusqu'en milieu de semaine prochaine, avec un pic se produisant entre lundi et mercredi selon les régions". Une baisse des températures est prévue à partir du jeudi 24 août. "Cet épisode s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023", prévient Météo France, qui souligne qu'il est tardif et intense.





La vigilance orange canicule du 19 août 2023. Crédit : Capture d'écran - Météo France