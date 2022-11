ÉDITO - Agressions de maires : "Tous ceux qui représentent l'autorité sont de plus en plus rejetés", dit Alba Ventura

Un maire sur trois est victime d'injures ou de menaces. Un constat qui fait froid dans le dos alors que les élus sont réunis, ce mercredi 23 novembre, à Paris à l'occasion du congrès des maires de France.

Les chiffres explosent. C'est ce que l'on voit nettement dans les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et aussi dans une étude du Cevipof, le centre d'étude de la vie politique française, auprès de 3.700 élus. Des chiffres qui viennent tout juste d'être publiés. Dans les deux cas, c'est une nette augmentation des insultes, des incivilités et des intimidations.

On dit : "Des élus à portée de baffes". Cela va évidemment jusqu'à l'agression, des agressions physiques ou l'incendie d'une permanence, par exemple. Et sur les dix derniers mois, il y a eu 1.835 procédures judiciaires pour atteintes aux élus. C'est 650 de plus que l'année précédente qui elle-même avait connu une recrudescence des actes de violence. C'est un phénomène qui s'aggrave.

"Gilets jaunes", passe vaccinal...

Qu'est-ce qui a déclenché ces atteintes aux élus ? Le mouvement des "gilets jaunes" a clairement été un élément de bascule, en 2018. C'est un peu comme si on avait ouvert les vannes. Ensuite, il y a eu la crise sanitaire et surtout le passe vaccinal. Ça a été vécu comme une privation et une frustration. Les gens se sont sentis empêchés.

Et puis, pour alimenter le cocktail explosif, c'est bien simple, vous mettez les réseaux sociaux qui sont un déversoir de haine. Vous mettez des émissions de Cyril Hanouna où on se vautre dans la victimisation. Et puis vous ajoutez la radicalité politique d'un Jean-Luc Mélenchon ou d'une Sandrine Rousseau qui appellent au chaos. Tout ça libère les bas instincts.

On a un problème dans ce pays de responsabilité du côté des politiques Alba Ventura

Il n'y a plus de respect envers l'élu et envers le maire. Tout ce qui représente le pouvoir et même un petit maire, tout ce qui représente l'Etat - on vient de voir avec la mort de cet inspecteur des impôts sauvagement abattu alors qu'il était en service - tous ceux qui représentent l'autorité, qui portent un uniforme sont de plus en plus rejetés.

Attention, il y a quand même une majorité de Français qui font preuve de respect, qui sont reconnaissants. Mais on a un problème dans ce pays de responsabilité du côté des politiques où l'impuissance de ceux qui nous gouvernent à fabriquer de la défiance. Et puis un manque de responsabilité du côté des Français, des hommes et des femmes de plus en plus individualistes. On est plus consommateurs que citoyens.

