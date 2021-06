Les infos de 5h - Bac 2021 : coup d'envoi pour l'épreuve de philosophie

Ce jeudi 17 juin marque le coup d'envoi du Bac 2021. Dans quelques heures, 1,5 million d'élèves débuteront l'épreuve de philosophie. Dans les filières générales et technologiques, les épreuves ont été aménagées en raison de la situation sanitaire. La note de l'examen sera comparée à la moyenne de l'année, et c'est le meilleur résultat qui sera conservé.

Dans un parc de la région lyonnaise, deux lycéens révisent leur Bac. "Ca va bien se passer, on va tout donner, on verra bien", confie l'un d'eux. Derrière la confiance, une pointe de stress apparaît même si ce n'est plus comme avant. Toutefois, ce nouveau baccalauréat reste impressionnant avec sa préparation perturbée par le Covid-19. À quelques heures de l'examen, Romain, un lycéen voit sa boule au ventre le rattraper. Le Bac reste le Bac, c'est le passage obligé d'une génération.

À écouter également dans ce journal

Affaire Delphine Jubillar : Six mois jour pour jour après la disparition de Delphine Jubillar dans le Tarn, son mari a été placé en garde à vue mercredi 16 juin. Il avait lui-même participé à des battues et des marches blanches ces derniers jours.

Coronavirus : À partir de ce jeudi 17 juin, le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur en France, sauf dans les files d'attente, les marchés, lors de regroupement dans les lieux bondés et dans les stades.

Déconfinement : Le couvre-feu à 23 heures prendra fin dimanche 20 juin. Les chiffres de l'épidémie sont encourageants.