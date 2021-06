Six mois jour pour jour après la disparition dans le Tarn de Delphine Jubillar, son mari, le père de ses 2 enfants, Cédric Jubillar a été interpellé hier puis placé en garde à vue, tout comme sa mère et son beau-père. Une série d'arrestations programmée depuis plusieurs semaines par les enquêteurs qui a pour but de mettre la pression sur le clan Jubillar.



D’abord sur Cédric, qui hier matin a été interpellé par surprise sur le lieu de son travail. Ce fut le tour ensuite de sa mère et son compagnon. Après leurs auditions à Albi, tous les trois ont été transférés à la gendarmerie de Gaillac, non loin du domicile du beau-père de Cédric. La petite sœur de Cédric, 16 ans, a aussi été auditionnée ainsi que sa maîtresse Séverine, qui a pu regagner son domicile ce jeudi en fin de soirée après que sa maison a été perquisitionnée. Les enquêteurs étaient à la recherche d'objets appartenant à Cédric.

Alors quelle est la stratégie des magistrats et des enquêteurs ? Tentent-ils un coup en espérant faire craquer les uns ou les autres ? Grâce aux dernières écoutes téléphoniques, les gendarmes auraient mis en évidence des incohérences dans l’emploi du temps du mari de Delphine Jubillar. Un élément de plus pour alimenter un faisceau de présomptions mais peut-être pas de preuve. Une chose est sûre, ces prochaines heures seront cruciales.

