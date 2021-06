Il perd également l'autorité parentale sur ses deux fils. À Bastia, Bruno Garcia Cruciani a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, pour le meurtre de son ancienne conjointe, Julie Douib, en 2019. À l'issue du procès, le sort des enfants du couple a également été scellé : ils pourront rester chez leurs grands-parents.

"Ils vont pouvoir dire 'ça y est, on respire'", a déclaré Lucien Douib, le père de Julie, à sa sortie du tribunal. Après deux ans et demi passés "avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, on va pouvoir vivre", affirme celui qui "va continuer à avancer pour eux".

"On ne pouvait pas rêver mieux", a également réagi le père de la victime après l'annonce du verdict. "On pense à Julie depuis deux ans et demi. Si elle est là-haut et qu'elle nous écoute, j'espère qu'elle sera contente de nous", conclut-il.

Éducation - Le bac 2021 débutera ce jeudi 17 juin avec l'épreuve de philosophie, sur laquelle 1,5 million de lycéens vont plancher à partir de 8 heures.

Politique - Selon une étude réalisée par l'Institut BVA pour Orange et RTL, le Rassemblement national arrive largement en tête des intentions de vote en PACA.

Police - Six mois après la disparition de son épouse dans le Tarn, Cédric Jubillar, sa mère et le compagnon de cette dernière ont été placés en garde à vue mercredi 16 juin.