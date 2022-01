À gauche, les affaires se compliquent un peu plus encore pour Anne Hidalgo. La candidate socialiste, qui peine à dépasser les 5% dans les sondages vient de se faire lâcher ce vendredi matin, par l'un des cadres du parti, le maire de Marseille Benoit Payan. Il affirme dans Libération qu'il se rangera derrière le ou la gagnante de la primaire populaire à laquelle participera Christiane Taubira.

Anne Hidalgo, qui avait dans un premier temps soutenu d'ailleurs cette primaire, semble désormais vouloir faire bande à part, ce qui lui a valu ce petit commentaire très aimable de Ségolène Royal jeudi chez nos confrères de LCI.

"Moi je pensais qu'elle avait proposé de sortir dignement de ce guêpier. Je ne suis pas désignée, je retourne m'occuper de Paris et de préparer les Jeux Olympiques. Donc je pensais qu'elle allait prendre conscience de ce fourvoiement et partie en beauté. Mais non, on appartient à une histoire. Il vaut peut-être mieux un Parti socialiste qui s'évite une humiliation à 2%", a-t-elle indiqué.

À écouter également dans ce journal

Faits-divers : Des dizaines de Français vont porter plainte contre MSC Croisière. En cause, les conditions drastiques imposées par la compagnie pour tenter d'endiguer un cluster cet été sur un bateau.

Économie : Face à la hausse des prix de l'électricité, le gouvernement prévoit de plafonner la hausse des tarifs à 4% en 2022. Sans intervention de l'État, la hausse aurait été de 35%.

Tennis - Nouveau rebondissement dans l'affaire Novak Djokovic. Le gouvernement australien a de nouveau annulé le visa du joueur Serbe, qui risque d'être interdit d'entrée en Australie pendant 3 ans.