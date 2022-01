C'est un soulagement pour les Français. Notre facture d'électricité ne va pas s'envoler.

Si rien n'était fait dans 15 jours, vu les cours mondiaux, une famille logeant dans un 60 m² par exemple aurait vu sa facture passer de 1.000 à 1.350 euros en un an. Mais le gouvernement a validé jeudi son engagement à limiter la hausse des prix à 4% sur l'année 2022.

Il fallait éviter une hausse de 35% des tarifs à la fin du mois pour les ménages et pour les entreprises. Le gouvernement va donc renoncer à percevoir une taxe sur l'électricité qui lui rapportait huit milliards d'euros.

Mais avec ce geste, on avait réussi à faire uniquement la moitié du chemin. Deuxième solution : mieux encadrer le prix de l'électricité nucléaire produite par EDF. Mis bout à bout, si on ajoute ces mesures avec l'indemnité inflation de 100 euros, on arrive à une enveloppe de 20 milliards. Mais c'était le prix à payer pour le gouvernement, pour éviter que notre facture ne dépasse les 4% d'augmentation cette année.

