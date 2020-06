publié le 06/06/2020 à 08:48

Il était un chef historique du jihad au Maghreb. Abdelmalek Droukdal, le leader d'Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) a été tué le mercredi 3 juin au nord du Mali, près de la frontière algérienne, par les forces françaises. La nouvelle a été rapportée par la ministre des Armées Florence Parly qui évoque "un succès majeur dans le combat pour la paix et la stabilité dans la région".

Le groupe AQMI est à l'origine de nombreux attentats dans la région et de l'enlèvement de certains ressortissants français parmi lesquels figuraient Françoise Larribe, qui a passé 5 mois aux mains d'Al Qaïda au Maghreb islamique : "Il est plus là et tant mieux si la paix revient" a-t-elle réagit en ajoutant qu'Abdelmalek Droukdal était "quelqu'un d’impitoyable".



"Je félicite et remercie tous ceux qui ont permis et mené ces opérations audacieuses, qui portent des coups sévères à ces groupes terroristes. Nos forces, en coopération avec leurs partenaires du G5 Sahel, continueront à les traquer sans relâche", a également écrit Florence Parly dans un autre tweet.

À écouter également dans ce journal

