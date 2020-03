et Marie-Pierre Haddad

publié le 26/03/2020 à 09:16

La mobilisation s'intensifie en vue des "jours difficiles" qui attendent encore la France face à la vague de l'épidémie de coronavirus. Dans la "guerre" contre le coronavirus, Emmanuel Macron a annoncé, mercredi 25 mars, à Mulhouse le lancement de l'opération Résilience qui mobilisera les forces armées pour aider la population face à la pandémie.

Distincte du dispositif Sentinelle qui mobilise quotidiennement jusqu'à 7.000 militaires contre le risque terroriste, cette nouvelle opération "sera entièrement consacrée à l'aide et au soutien aux populations, ainsi qu'à l'appui aux services publics pour faire face à l'épidémie, en métropole et en Outre-mer", a affirmé le chef de l'Etat.

Sur RTL, la ministre des Armées Florence Parly explique que les militaires sont d'ores et déjà engagés. "L'armée de l'air a procédé à un certain nombre d'évacuations sanitaires qui a permis de désengorger l'hôpital de Mulhouse", rappelle-t-elle.

Leurs missions seront "logistiques", "sanitaires" et "de protection". "La résilience, c'est la capacité à surmonter les chocs et les dépasser", explique Florence Parly en référence au nom de l'opération. Elle précise que "les armées n'ont pas vocation à dresser des contraventions en cas de non-respect du confinement (...) Le maintien de l'ordre ne fait pas partie des missions des militaires. Le maintien de l'ordre, c'est le cœur de métier des policiers et des gendarmes, donc il n'est pas question de changer ces règles".