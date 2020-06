Mali : le chef d'Al Qaïda au Maghreb islamique tué par les forces françaises

et AFP

publié le 05/06/2020 à 22:40

Abdelmalek Droukdal, le leader d'Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) a été tué le 3 juin 2020 près de la frontière algérienne, rapporte la ministre des Armées Florence Parly, confirmant des informations obtenues par l'AFP.

Ce chef historique du jihad au Maghreb, commandant de plusieurs groupes jihadistes sahéliens, a été tué jeudi au nord-ouest de la ville malienne de Tessalit, a appris l'AFP. Florence Parly précise : "Le 3 juin, les forces armées françaises, avec le soutien de leurs partenaires, ont neutralisé l’émir Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), Abdelmalek Droukdal et plusieurs de ses proches collaborateurs, lors d’une opération dans le nord du Mali."



"Je félicite et remercie tous ceux qui ont permis et mené ces opérations audacieuses, qui portent des coups sévères à ces groupes terroristes. Nos forces, en coopération avec leurs partenaires du G5 Sahel, continueront à les traquer sans relâche", écrit la Ministre dans un autre tweet.

Je félicite et remercie tous ceux qui ont permis et mené ces opérations audacieuses, qui portent des coups sévères à ces groupes terroristes. Nos forces, en coopération avec leurs partenaires du G5 Sahel, continueront à les traquer sans relâche. — Florence Parly (@florence_parly) June 5, 2020