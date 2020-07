publié le 05/07/2020 à 08:51

Édouard Philippe est désormais bien loin de l'agitation parisienne. L'ancien chef du gouvernement est arrivé samedi 4 juillet au Havre après avoir fait une pause remarquée sur une aire de l’autoroute A13 comme tout le monde. Son investiture officielle à la mairie havraise est prévue ce dimanche 4 juillet à 10h avec un premier conseil municipal.

L'ancien Premier ministre a d'ailleurs soigné sa préparation, enfermé pendant quatre heures dans l'Hôtel de ville. Il n'a quitté la mairie qu'en début de soirée. À la sortie, Édouard Philippe n'a rien dit de ses sentiments, préférant laisser Agnès Firmin-Le Bodo, sa première colistière, évoquer son état d'esprit. "Vous avez pu apercevoir un ex-Premier ministre et un futur maire heureux de revenir dans sa ville et détendu," déclare-t-elle.

Son élection ce dimanche matin sera suivi d'un discours important assure déjà son entourage. "Tous les mots seront pesés. C'est un fin limier dans ce domaine donc il n'y a pas de problème. Il fera sans doute un de ces très beau discours dont il a le secret," affirme Agnès Firmin-Le Bodo.

Philippe très attendu par les Havrais

Discours très différent du côté du leader de l'opposition, le communiste Jean-Paul Lecoq, pas franchement prêt à célébrer l'ex-Premier ministre. "Sa politique je vais continuer à la combattre. Le revoilà en déplacement au Havre en espérant qu'il entende et qu'il écoute," confie-t-il.

Reste que l'Hôtel de ville risque d'être pris d’assaut par les supporters d'Édouard Philippe. "On est contents des trois ans qu'il a effectué, on est fiers. Et je pense qu'avoir un ancien Premier ministre comme maire c'est un plus," avoue Gilles. Les partisans d'Édouard Philippe ne rateront rien de cette matinée, un écran géant a été installé dans le hall de l'Hôtel de ville.

À écouter également dans ce journal

Remaniement - Jean Castex veut aller vite. Le Premier ministre veut un remaniement avant demain, lundi 6 juillet, pour une annonce en début de semaine. Vite aussi dans le calendrier des négociations. Il confie dans le JDD vouloir terminer la Ségur de la Santé la semaine prochaine et régler à court terme la réforme des retraites.

Oise - Une femme de 32 ans est décédée en tombant d'un manège à sensation à Saint-Paul. La victime, éjectée de son siège, n'a pas pu être réanimée par les services de secours. Elle était venue fêter l'anniversaire de son enfant de 2 ans avec son mari. C'est l'incompréhension puisque le parc avait été contrôlé après le confinement.



Catalogne - Vacances reportée ou annulées pour les habitants de Lerida en Espagne. 200.000 personnes de cette ville de Catalogne sont reconfinées depuis la samedi 4 juillet. Sept clusters ont été repérés ces dernières semaines et 400 cas de coronavirus. Interdiction de sortir de la ville. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont aussi prohibés.