L'indignation était telle que la séance a dû être levée jeudi 3 novembre à l'Assemblée après une remarque d'un député du Rassemblement national : "Qu'il retourne en Afrique". Plusieurs témoins ont entendu cette phrase alors que le député insoumis noir Carlos Martens Bilongo était en train de poser une question au gouvernement sur le "drame de l'immigration clandestine".

Face au tollé, le député Grégoire de Fournas a fait un petit tour devant les micros pour expliquer que ses propos visaient le bateau de migrants africains et non le député. Trop tard, les proches de Marine Le Pen craignent déjà des conséquences désastreuses. Parfois, il suffit d'une phrase. Quelques mots qui portent un coup terrible à toute la stratégie du RN depuis des mois : surveiller son langage, être respectable. Un sans-faute jusqu'à présent.

Depuis jeudi, le RN dégrise. Accusations de racismes portées par tous les bords politiques, des pétitions pour demander la démission du député RN, l'Élysée qui s'indigne… Marine Le Pen n'aurait pas pu imaginer pire scénario pour saper sa normalisation. Le RN a choisi son axe de défense : faire bloc derrière le député. "S'excuser, c'est s'accuser", reconnaît un élu.

"Une polémique stérile"

Les députés reconnaissent en chœur une manœuvre politique de la Nupes. "C'est une politique vaine et complètement stérile. Un député de la Nupes posait une question sur SOS Méditerranée et les bateaux qui avaient du mal à accoster sur le continent européen. Ce à quoi mon collègue a répondu 'Qu'ils retournent en Afrique'. Qu'ils repartent en Afrique les bateaux", souligne la députée RN Laure Lavalette.

Malgré ses arguments de défense, le RN sait qu'il a donné une arme puissante à ses adversaires. "Il y a toujours une fin à l'état de grâce", prédisait sans le savoir une élue cette semaine. La fin est arrivée au pire des moments, à deux jours du congrès. Le bureau de l'Assemblée nationale se réunit ce vendredi à 14h30 et pourrait prendre des sanctions à l'encontre du député.

À écouter également dans ce journal

Chine - Une ONG a révélé que les autorités chinoises avaient établi des commissariats clandestins à travers le monde et notamment en France afin de surveiller ses ressortissants.



Terrorisme - Le terroriste Salah Abdeslam, seul survivant des commandos qui ont frappé Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015, s'est marié religieusement cet été, depuis la prison de Fleury-Mérogis, selon une info RTL.

Noël - Les jouets "made in France" se portent bien à l'approche des fêtes de fin d'année. Selon une étude de la Fédération Indépendante du Made In France, ils représentent 6% des jouets dans les catalogues des grandes surfaces.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info