Le gouvernement chinois est accusé de traquer ses opposants jusque chez nous, en France. L'alerte nous vient de l'ONG Safeguard Defenders, qui milite pour les droits de l'Homme. Elle vient de publier une enquête concluant que Pékin a installé, partout dans le monde, des commissariats clandestins. Ils ont pour mission d'observer les faits et gestes de sa diaspora, y compris en France.

Il s'agit officiellement de bureaux pour aider la diaspora : obtenir le permis de conduire, une aide pour son passeport… Selon certains témoignages, ces bureaux serviraient en réalité à repérer des opposants au régime de Xi Jinping, les localiser, les attraper et les renvoyer en Chine. Ce sont donc bien des missions de police, sur le sol français.

Cette pratique est illégale. Selon la Convention de Genève, il faut l'autorisation de l'État sur lequel cela se produit. D'autant qu'il existe des ambassades ou des consulats pour l'administratif, la police française pour ce qu'il se passe sur le territoire. Un temps, la France était séduite par une police chinoise qui protège les touristes chinois victimes de braquage, avant de comprendre qu'il s'agissait d'une manœuvre pour faire du renseignement.

Au moins 54 de ces bureaux sont recensés en Europe et en Amérique du Nord, où la diaspora est installée. En France, on en retrouve à Paris, Noisy-le-Grand et en Seine-Saint-Denis. Les autorités françaises assurent que la DGSI surveille cela de très près. Les Allemands et les Canadiens sont allés plus loin, en ouvrant des enquêtes. Les Irlandais et les Hollandais ont même demandé la fermeture de ces bureaux.

À écouter également dans ce journal

