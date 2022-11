Incident raciste dans l'hémicycle, jeudi 3 novembre. Aux alentours de 17 heures à l'Assemblée nationale, le député LFI Carlos Martens Bilongo prenait la parole pour dénoncer le drame de l'immigration clandestine. Au loin, ces mots ont retenti : "Qu'ils retournent en Afrique !", suscitant l'indignation générale. Les élus RN ont fait front, tandis qu'une suspension de séance de cinq minutes était prononcée.

Cette phrase polémique provient de Grégoire de Fournas, député RN de Gironde, qui était assis à sa place pendant la prise de parole du député NUPES du Val d'Oise. Aussitôt, les parlementaires de la majorité et de la Nupes se sont levés pour exiger le départ de l'élu, estomaqués par une telle phrase, lancée sans complexe, en plein hémicycle.

"Cette phrase a été détournée par La France Insoumise, qui cherche tous les prétextes à faire des interruptions de séance", a justifié Grégoire de Fournas, qui dénonce "une manipulation" et se défend d'avoir ciblé Carlos Martens Bilongo.

L'intéressé estime quant à lui avoir été "renvoyé à [sa] couleur de peau". "Je suis né en France [...] c'est honteux, c'est complètement honteux. On voit la vraie face du Rassemblement national", a déploré l'élu, encore heurté par l'événement.

