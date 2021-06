Les infos de 7h30 - Régionales en PACA : le front républicain mort et enterré ?

Le désamour des électeurs se traduit en premier lieu par un net recul du Rassemblement National. Il y a 5 ans, il était en tête dans six régions après le premier tour. Cette fois, seul Thierry Mariani émerge en région PACA, et encore de peu : un peu plus de 36% des suffrages contre 32% récoltés par le sortant Renaud Muselier (LR).

C'est la gauche qui va jouer les arbitres, car Jean-Laurent Felizia, qui menait une liste d'union de la gauche a décidé de se maintenir. Il y a 5 ans, dans la même situation, Christophe Castaner s'était retiré.

"Je pense que c'est une faute politique, j'entends tout à l'heure Olivier Faure, patron du Parti socialiste, dire 's'il est possible pour l'extrême droite de l'emporter en PACA alors il n'y aura pas de socialiste au second tour de cette élection régionale.' Et il était jugé quelques minutes après par monsieur Felizia qui va déposer demain sa liste pour gagner quelques postes dans l'opposition, mais qui prend le risque de favoriser Thierry Mariani qui est sorti en tête dans cette région".

Réponse de Jean-Laurent Felizia : "L'écart est faible entre Thierry Mariani et Renaud Muselier et nous avons un score qui nous permet à la fois d'exister, mais aussi pour avoir des élus, mais ce n'est pas pour ça que nous le faisons. C'est surtout pour faire vivre nos valeurs qui sont à l'opposé de celles que porte le Rassemblement national". Mais en attendant, Europe-Ecologie-Les Verts lui a retiré son soutien.

Régionales - Chez les 18-24 ans, 87% des votants se sont abstenus lors des élections, plus que jamais l'abstention est le premier parti de France. Un chiffre qui souligne le désamour des électeurs pour la politique, et notamment les élections régionales.

Baccalauréat - L'épreuve du grand oral débute ce lundi pour les bacheliers, une épreuve qui s'étalera jusqu'au 2 juillet et qui demande aux candidats d'argumenter sur un sujet de leur choix qu'ils auront préparé. Ils doivent également y présenter leur projet d'orientation.

Bordeaux - Au moins 3 personnes ont été blessées dans l'effondrement de deux immeubles cette nuit. L'un était en travaux, l'autre était habité par neuf personnes. Un homme, qui a été enseveli sous les gravats, est hospitalisé dans un état grave.