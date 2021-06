Régionales : Mélenchon demande "une commission d'enquête" sur les "conditions" du vote

Après les résultats du premier tour des élections régionales, Jean-Luc Mélenchon a réagi sur les conditions de vote. À Marseille, la mairie n'a pas pu empêcher certains bureaux d'ouvrir en retard faute de personnel.

Le leader de la France insoumise a ainsi réclamé : "une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé le vote" du premier tour des régionales, émaillé de dysfonctionnements. "Il est temps de s'interroger publiquement sur les causes de tels dysfonctionnements. Le bureau de l'Assemblée nationale serait bien inspiré d'ouvrir une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé le vote de ce dimanche", a ajouté Jean-Luc Mélenchon depuis son QG de campagne.

Plus encore, il a déclaré qu'il "fera tout pour ne pas donner de région au Rassemblement national" et "Nous lançons un appel pour ne pas ajouter à tous les malheurs de notre démocratie, une affliction de plus. Nous ferons ce qu'il faut pour convaincre chacune et chacun qu'il ne faut pas donner de région au Rassemblement national".