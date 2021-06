Souhaitée par le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer, l'épreuve du Grand Oral démarre ce lundi 21 juin pour les Terminales. Il concerne les filières générale et technologique et met à l'honneur, comme son nom l'indique, la pratique oratoire : l'aisance, la capacité de synthèse et l'échange avec un jury.

Le jury choisit entre les deux sujets proposés par l'élève, le candidat a ensuite 20 minutes de préparation. "Je me suis préparé à ne pas avoir de notes, mais en tout cas je prendrais le temps d'en écrire pour bien restructurer, pendant le temps de préparation, ma pensée et avoir un plan bien clair", témoigne Léopold, élève à Versailles.

Puis, le Grand Oral commence vraiment : cinq minutes d'exposé suivies de dix minutes de questions/réponses avec le jury, ce que redoute Léanne, qui vient d'un lycée de Compiègne : "Personnellement, c'est un peu ça qui me fait peur, parce que notre exposé on est censé l'avoir préparé, je ne trouve pas ça très compliqué on est censé le maîtriser, donc je pense que c'est vraiment les questions les plus difficiles".

Enfin, les cinq dernières minutes, c'est le passage le plus personnel : le candidat doit parler de son projet d'orientation. "C'est propre à chacun, c'est justement la partie qui pourrait nous permettre de se démarquer. Que ça se finisse par cette partie-là, je trouve ça vraiment bien car c'est censé se finir en beauté", souligne Léanne.

Pour sa copine Zoé ce Grand Oral est comme "un aboutissement de tout ce qu'on a fait au lycée, parce qu'au début on va parler de ce qu'on a étudié, puis ensuite on va parler de nous et de plus tard. J'espère que les professeurs seront vraiment ouverts et bienveillants", dit la jeune fille. C'est du moins la consigne qui a été passée par le ministère.

À noter pour les élèves d'Île-de-France qu'un mouvement social perturbera aujourd'hui les lignes C,D et E du RER ainsi que le Transilien.

À écouter également dans ce journal :

Élections régionales - Une participation qui s'effondre et des sortants qui résistent : le scrutin, contrairement à ce que prédisaient les sondages, n'aura pas consacré la toute-puissance du Rassemblement national, Marine Le Pen appelle au "sursaut".

Fête de la musique - Sans couvre-feu et sans masque si vous restez en plein air, la fête de la musique se déroulera ce lundi. Pour le coeur des enfants de la maîtrise de Notre-Dame ce sera le premier concert depuis l'automne dernier.

Football - L'Italie a battu le Pays-de-Galle 1-0, mais les deux équipes se qualifient pour les huitièmes. La Suisse a battu hier la Turquie 3 buts à 1. Enfin, J-2 avant la rencontre décisive des Bleus face au Portugal.