Bac 2021 : 4 conseils pour que l’échange avec le jury se passe bien

Si le bac de philosophie est dans moins de deux jours, dans moins d'une semaine une autre épreuve attend plus de 500.000 élèves de terminales. Nouveauté de la réforme du Bac, le Grand oral se déroulera en effet, du 21 juin au 2 juillet.

Durant les vingt minutes de présentation, vous allez vous adresser à un jury. Au cours de ces 20 minutes, un échange de 10 minutes avec les deux membres du jury est prévu. Ainsi, après avoir présenté votre exposé sur l’une des deux questions en lien avec vos spécialités du bac, le jury va engager une discussion avec vous pour en éclaircir certains points.

Ce sera l’occasion également de tester vos connaissances sur le programme de la spécialité en question et d’évaluer votre capacité à argumenter. Mais pas de panique, RTL en partenariat avec digiSchool, vous livre des astuces pour préparer cette phase de discussion.

1. Utilisez la conclusion de votre exposé pour engager la discussion

Comme nous vous le recommandons dans nos conseils pour réussir votre exposé du Grand oral, profitez de votre conclusion pour orienter le jury à travers un exemple, un avis personnel ou une ouverture vers une autre question.

Il y a alors de fortes chances que le jury vous demande de développer votre pensée ou d’expliquer cette ouverture en vous appuyant sur vos connaissances. Grâce aux recherches personnelles réalisées pour préparer votre exposé et vos notions de cours, vous pourrez alors préparer en amont votre réponse.

2. Soyez incollable sur les définitions et les termes employés

Ayant fait vous-même le choix de votre sujet, il est impératif de connaître toutes les définitions des termes que vous allez employer, ainsi que les notions associées du programme. Pour cela, référez-vous à vos prises de notes, aux définitions et aux fiches de révisions proposées par digiSchool dans toutes les spécialités.

Gardez en tête qu’un des deux membres du jury n’est pas professeur dans la spécialité choisie. Pour approfondir votre exposé, il aura sûrement des questions sur un certain nombre de termes et de notions utilisées. Il pourra également vous demander de reformuler ou d’illustrer avec des exemples.

Dans le cadre des aménagements de l’épreuve annoncés par Jean-Michel Blanquer, vous remettrez au jury en début d’épreuve un document indiquant les parties du programme non étudiées. Vous ne pourrez donc pas être interrogés dessus lors du temps de discussion.

3. Expliquez votre choix de sujet et votre méthodologie de recherche

Vous l’aurez indiqué brièvement lors de votre exposé, mais le jury pourra vous demander d’expliquer les raisons de votre choix de sujet. Comme l’indique Olivier Jaoui dans cette vidéo sur la préparation de cette phase de discussion, dans certaines matières, le jury pourra également vous demander en quoi votre sujet à un lien avec l’actualité.



Vous pouvez donc facilement anticiper ces questions et préparer votre réponse en faisant ressortir le lien entre votre question et le programme de la spécialité.

4. Entraînez-vous !

Pour susciter les questions, présentez votre exposé à des amis, votre professeur ou des membres de votre entourage novice sur la thématique. Ils pourront spontanément réagir et identifier les points qui pourraient soulever des interrogations.



Le jour de votre Grand oral, prenez le temps pour répondre et organiser vos idées et faites des pauses. Gardez en tête que les professeurs ne sont pas là pour vous piéger, mais pour évaluer votre capacité à argumenter et votre maîtrise des connaissances sur le sujet développé.