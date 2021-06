Euro 2021 : Ousmane Dembélé forfait pour la fin du tournoi

La Fédération française de football a officialisé sur les coup de 11h30, lundi 21 juin, ce que L'Équipe laissait entendre depuis plusieurs heures : Ousmane Dembélé est contraint de déclarer forfait pour la fin de l'Euro. Entré en jeu à la 57e minute à la place de Adrien Rabiot face à la Hongrie, l'attaquant de 24 ans avait contraint de sortir à la 87e en raison d'une blessure à un tendon du genou.

Les examens radiologiques passés dimanche 20 juin ont révélé des "délais de rétablissement incompatibles avec son maintien dans le groupe", selon la FFF. "Il y a eu une réaction par rapport au tendon d'un genou, avait expliqué Didier Deschamps dans l'émission Téléfoot sur TF1. Apparemment ça serait un coup mais on va vérifier ça avec le staff médical ce soir. Je ne vais pas vous inquiéter ou pas".

Par ailleurs, les Bleus ont effectué une séance d'entraînement différenciée selon les remplaçants et les titulaires, dimanche 20 juin en soirée au Nandor Stadium de Budapest. Les premiers, excepté Dembélé, ont eu droit à des exercices plus soutenus, dont une petite opposition à sept contre sept sous l'œil des titulaires de la veille.

Varane et Pavard n'ont pas foulé la pelouse

Ces derniers ont alterné course à pied, vélo et étirements, tandis que Raphaël Varane et Benjamin Pavard n'ont même pas foulé la pelouse. Le défenseur du Bayern Munich, en grande difficulté contre la Hongrie, a subi "une très mauvaise chute" en début de rencontre face à la Hongrie selon Didier Deschamps. Kylian Mbappé n'a de son côté fait son apparition qu'en fin de séance pour discuter avec ses coéquipiers.