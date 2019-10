publié le 28/10/2019 à 08:40

Après l'annonce, dimanche 27 octobre, du décès du chef du groupe l'État Islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, les autorités françaises s'inquiètent de possibles représailles. Le ministre de l'Intérieur a donné de nouvelles consignes.

Dans une note adressée aux préfets et aux directeurs de la police et de la gendarmerie nationale, Christophe Castaner appelle à la plus grande vigilance. Il redoute une intensification de la propagande jihadiste après le décès du leader de Daesh et, par conséquent, des appels à la vengeance sur le territoire français. Le ministre met l'accent sur les grands rassemblements publics : mieux surveiller et renforcer la sécurité si nécessaire.

Il demande également que toute information pertinente soit immédiatement transmise au service anti-terroriste. Enfin, Christophe Castaner appelle les policiers et les gendarmes à se protéger davantage, les forces de l'ordre pouvant être prises pour cible lors d'une potentielle attaque terroriste.

