publié le 28/10/2019 à 06:53

Deuxième semaine de grève à la gare Montparnasse. La situation s'annonce délicate ce lundi 28 octobre. 1 train sur 3 circule sur le réseau TGV-Atlantique. Il s'agit d'une conséquence du mouvement de grève qui se poursuit au centre de maintenance des Hauts-de-Seine. 200 agents sont chargés de la surveillance des rames et sans eux les trains ne peuvent pas rouler.

Les grévistes réclament une prime pour reprendre le travail. La SNCF dénonce un jusqu’au-boutisme. Les voyageurs, eux, ont beaucoup de mal à comprendre les raisons de cette grève. Certains sont abasourdis en regardant le panneau d'affichage à moitié vide dans le hall de la gare Montparnasse. "C'est une catastrophe, on tente notre chance", explique un voyageur devant se rendre à Bordeaux.

Aucune place assise n'est garantie par la SNCF mais les voyageurs qui le souhaitent pourront voir leurs billets échangés ou remboursés.

A écouter également dans ce journal :

Emmanuel Macron sur RTL - Deux ans et demi de pouvoir, des réformes, des épreuves, des succès, des échecs... Le président de la République se confie au micro de William Galibert. "Pourquoi je ne veux pas céder à la précipitation ou aux injonctions de parole dans ces moments ? Parce que je serais moi-même complice d’une espèce de confusion collective", explique le chef de l'Etat.

Etat islamique - Le chef de l'EI Abou Bakr al-Baghdadi tué dans un raid américain. Homme le plus recherché du monde, il était considéré comme responsable de multiples exactions et atrocités en Irak et en Syrie et d'attentats sanglants dans plusieurs pays. "Abou Bakr al-Baghdadi est mort", a déclaré Donald Trump lors d'une allocution depuis la Maison Blanche.



Allemagne - L'extrême droite allemande, emmenée par sa figure la plus radicale, a enregistré une nouvelle forte progression lors d'un scrutin régional dimanche en devançant le parti conservateur de la chancelière Angela Merkel et son partenaire de coalition, le Parti social-démocrate (SPD).

Ehpad - Selon nos informations, le Syndicat national des établissements et résidences privées (Synerpa) s’engage à recruter 2.000 apprentis d’ici 3 ans. Cela reviendra à engager un apprenti par Ehpad privé adhérant au syndicat. La mesure, couplée à des contrats en validation des acquis de l’expérience (VAE), permettra l’embauche d’au moins 2.500 apprentis ou salariés en reconversion à l’horizon 2022.